Onderwijsinstellingen slachtoffer door ddos-aanval

Door een ddos-aanval op het netwerk van Surf hebben de onderwijsinstellingen in Nederland, waaronder Groningen, last van trage internetverbindingen.

Een ddos aanval zorgt voor zoveel verkeer dat systemen de druk niet meer aan kunnen en daardoor onbereikbaar worden.

De aanval van donderdag was gericht op de onderwijsinstellingen in Zuid Nederland. Maar volgens Surf heeft de rest van het land er inmiddels ook last van. “Inmiddels hebben alle instellingen die aangesloten zijn op ons netwerk te kampen met trage internetverbindingen of hebben geen verbinding”, aldus Surf.

Woensdag was er ook al sprake van een ddos-aanval. “Uit onderzoek blijkt dat het een andere ddos-aanval is dan gisteren”, meldt Surf. “Maar met wederom een enorme hoeveelheid volume aan verkeer. De aanval is veel groter dan de “reguliere” ddos-aanvallen waar ons netwerk dagelijks mee te maken heeft en afslaat”.

Wie er achter de aanvallen zit is niet bekend. Ook is nog onduidelijk wanneer de problemen verholpen zijn.