NNO start crowdfunding voor nieuwe concertvleugel: “Cruciaal om op hoogste niveau te kunnen blijven spelen”

Het Noord Nederlands Orkest is samen met SPOT Groningen een crowdfundingsactie gestart voor een nieuwe concertvleugel. De aanschaf van een nieuwe concertvleugel is een kostbare aangelegenheid

“De vleugel is essentieel om grote wereldsterren, zoals Grigori Sokolov, Imogen Cooper en Leif Ove Andsnes, naar Groningen te kunnen blijven halen”, laat het NNO weten. “Daarnaast zorgt een goede concertvleugel ervoor dat het orkest op het hoogste niveau kan blijven spelen.” Het orkest trekt zelf ook de portemonnee, maar zegt een nieuwe vleugel niet alleen te kunnen betalen. “We hebben hulp nodig. De crowdfundingsactie heeft als doel om 100.000 euro op te halen. Wij hopen dat veel mensen ons vleugels gaan geven, zodat we onze muzikale dromen waar kunnen blijven maken.”

Groningen in top 5 klassieke concertzalen

De huidige vleugel voldoet niet meer aan de strenge kwaliteitsnormen die door het orkest gesteld worden. “Een nieuwe vleugel zorgt ervoor dat Groningen zich kan blijven meten met de top 5 klassieke concertzalen van Nederland. Voor ons als enige professionele symfonieorkest in Noord-Nederland, is een nieuwe vleugel ook cruciaal om het orkest op het hoogste niveau te kunnen blijven laten spelen.”

“Adopteer een toets”

Inmiddels is ruim 3.000 euro van het beoogde geldbedrag opgehaald. “Wat we graag aan willen schaffen is een nieuwe Steinway concertvleugel. De geschiedenis van deze vleugel- en pianobouwer voert terug naar 1839.” In dat jaar werd het bedrijf opgericht in Duitsland door Heinrich Engelhard Steinweg, die in 1851 met zijn zoons naar Amerika emigreerde en zijn achternaam wijzigde in Steinway. In de jaren 1860 werden zij de meest vooraanstaande pianobouwers. Tegenwoordig behoren Steinwayvleugels tot de beroemdste ter wereld. “Wij hopen dat zoveel mogelijk mensen ons willen helpen met de aanschaf van een nieuwe vleugel. Adopteer een toets, geniet een culinair arrangement rondom het inwijdingsconcert, geef een schoolklas een muzikaal cadeau, beleef een exclusieve Steinway & Sons-reis naar Hamburg of kies voor één van de andere donatiemogelijkheden.”

Enige haast is overigens geboden. Het NNO hoopt de nieuwe vleugel komend voorjaar al in gebruik te gaan nemen. Meer informatie over de actie vind je op deze website.