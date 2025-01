Nieuwe toevoegingen op Olympische wand ACLO Sportcentrum

Foto via ACLO

De Olympische wand in het ACLO Sportcentrum op de Zernike Campus wordt eind februari uitgebreid. Van vier topsporters die actief waren op de Olympische Spelen in Parijs en studeren of studeerden aan de Rijksuniversiteit Groningen komt een foto aan de muur.

De nieuwe toevoegingen zijn Yara ten Holte (handbal), Ruth Vorsselman (kano) en Ilse Kolkman (roeien). Daarnaast wordt de afbeelding van paralympisch wielrenster Caroline Groot geüpdatet. Zij won vorig jaar goud in Parijs.

De Olympische wand eert sinds 2012 Groningse studenten die uitzonderlijke prestaties leverden op de Olympische of Paralympische Spelen. Zo zetten de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen studenten en medewerkers in het zonnetje, die studie of dienstverband combineerden met een deelname aan de Olympische Spelen. Op de wand worden plakkaten aangebracht. Daarop wordt vermeld welke studie de sporter heeft gevolgd en welke prijzen hij of zij eventueel heeft gewonnen.