“Maandag zonnige perioden, nachtvorst gaat komende dagen verdwijnen”

De nachtvorst, waar we de afgelopen dagen mee te maken hadden, gaat verdwijnen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis ligt de temperatuur in de nieuwe werkweek wat hoger en blijft het droog.

“Maandag zijn er zonnige perioden”, vertelt Kamphuis. “In de loop van de middag neemt de bewolking toe. Het blijft droog en het wordt 3 graden bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3. In de nacht naar dinsdag zijn er enkele opklaringen en daalt de temperatuur naar rond de -1 graad. Dinsdag is er veel bewolking en blijft het droog. Bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4, wordt het dan 4 tot 6 graden.”

“Woensdag tot en met vrijdag is het droog, maar overwegend bewolkt. Overdag wordt het 7 graden en in de nachten schommelt de minimumtemperatuur rond de 4 of 5 graden.”

