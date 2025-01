Lycurgus laat punt liggen tegen Sliedrecht Sport

Nova Tech Lycurgus heeft woensdagavond in Martiniplaza een punt verspeeld tegen Sliedrecht Sport, dat op de voorlaatste plaats staat in de eredivisie. Het werd 3-2.

De eerste set ging gelijk al verrassend met 21-25 naar de gasten uit Zuid-Holland, maar in de tweede set was de thuisploeg duidelijk de betere: 25-16. In de derde set wist Lycurgus pas het derde setpunt te pakken: 25-23. De vierde set was lang spannend, en die ging weer naar Sliedrecht Sport. De beslissende vijfde set was daarentegen een vrij gemakkelijke prooi voor Lycurgus: 15-9.

Lycurgus blijft bovenaan staan in de eredivisie, met 34 punten uit 13 wedstrijden. Komende zaterdag speelt de ploeg van coach Mark Lebedew een uitwedstrijd in Zevenhuizen tegen hekkensluiter Scherp in Packaging ZVH.

Op zondagmiddag 9 februari speelt Lycurgus overigens nogmaals in eigen huis tegen Sliedrecht Sport, maar dan in de kwartfinale van de bekercompetitie.