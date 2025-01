Lanting Reizen neemt SRC Reizen over

Foto: KK70088 - Lanting Reizen 77.BDS.9, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=104074721

SRC Reizen uit de stad wordt overgenomen door Lanting Reizen uit Hoogeveen. Ondanks de overname zal er weinig veranderen. Dat meldt RTV Drenthe.

De StudentenReisClub werd op 15 november 1983 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Een maand eerder organiseerde Wibo Anema zijn eerste wintersportreis naar een hotel in Oostenrijk. De reis werd een succes en de stap om een bedrijf op te richten werd gezet. Nu, ruim 41 jaar later, vindt Anema het welletjes. Door financieel moeilijke jaren en de coronacrisis, waarbij het reizen beperkt was, heeft Anema besloten om zijn bedrijf te verkopen aan Lanting.

Dat er gekozen is voor Lanting, is niet vreemd. SRC huurde al zo’n twintig jaar touringcars van het bedrijf uit Drenthe. Lanting zegt dat er niet veel zal veranderen aan de formule en dat men op dezelfde manier door wil gaan. Om de overname in goede banen te leiden zal Anema nog drie jaar aanblijven als adviseur bij het bedrijf.