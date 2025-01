Jelmer Meinardi nieuwe hoofdtrainer Gorecht

Foto Andor Heij: Oranje Nassau - Gorecht

Jelmer Meinardi is volgend seizoen de hoofdtrainer van tweedeklasser vv Gorecht. Meinardi volgt Hans van der Ploeg op die dan vijf jaar aan het roer stond bij Gorecht.

Meinardi is sinds een half jaar assistent-trainer van Gorecht. Hij heeft volgens het bestuur in die tijd een goede indruk gemaakt bij de spelers, de technische commissie en het bestuur zelf.

“De afgelopen maanden hebben we elkaar goed leren kennen en we zijn ervan overtuigd dat Jelmer het juiste profiel heeft om ons verder te helpen. Zijn kennis van het spel, zijn enthousiasme en zijn betrokkenheid bij de club zijn precies wat we zoeken in een hoofdtrainer.”