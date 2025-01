Foto: SC Stadspark. Harry Zwiers

Harry Zwiers is volgend seizoen de trainer van HFC’15. Hij volgt Nick Achterhof op, die vorige maand aan gaf na twee seizoenen te stoppen bij de Hoogkerkers.

De 56-jarige Zwiers is momenteel nog trainer van derdeklasser SC Stadspark. Hij was eerder trainer van onder meer Helpman, VV Roden en PKC’83. Wie de nieuwe trainer van Stadspark wordt is nog niet bekend.

“Het bestuur is blij met de komst van Harry en hoopt en rekent op een langdurige samenwerking”, aldus HFC’15.