Groningen Bereikbaar verzorgt gratis fietscheck

Foto: Johan Hamster (links)

Groningen Bereikbaar is begonnen met de actie ‘Fiets de winter door’. Tijdens de actie kunnen Groningers een gratis fietscheck krijgen om veilig de winter door te kunnen rijden.

De actie vindt plaats tussen 16 en 28 januari op verschillende plekken in Groningen. Gedeputeerde Johan Hamster trapte donderdag samen met de eerste deelnemer de actie af bij MartiniPlaza. “De fiets is vaak een goed en snel alternatief voor de auto, zeker op de kortere afstanden,” vertelt gedeputeerde Hamster. “Daarnaast is het gezond en ben je duurzaam onderweg. Dat draagt bij aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van stad en regio.”

Met de actie zet Groningen Bereikbaar fietsers die deze winter blijven peddelen in het zonnetje. In de winter is het langer donker en kan het glad zijn. Dan is het extra belangrijk dat je fiets het goed doet. Om die fietsers te belonen en om het fietsen verder te stimuleren, biedt Groningen Bereikbaar deze gratis check aan.

De komende twee weken kunnen fietsers op verschillende locaties in Groningen hun stalen ros laten checken, waaronder in het centrum en op de Campus. De exacte data en locaties vind je op www.groningenbereikbaar.nl/slimreizen/acties/fiets-de-winter-door