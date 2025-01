Gemeente Groningen telt 15000 laaggeletterden

Bron foto: Gerard Stolk / Flickr / CC 2.0-by-nc

De gemeente Groningen telt 15.000 mensen tussen de 18 en 65 jaar die laaggeletterd zijn. In de provincie Groningen zijn dat ongeveer 81.000 mensen.

Reden genoeg om laaggeletterdheid tegen te gaan en de problemen die daarmee samenhangen aan te pakken vindt het stadsbestuur. Dat de doet de gemeente onder meer in 10 taalhuizen verspreidt over de stad. Daar hebben vorig jaar ruim 500 deelnemers gewerkt aan het verbeteren van hun basisvaardigheden. Bijna 700 mensen hebben gewerkt aan hun taalvaardigheid bij het Alfa-college.

In de gemeente Groningen is 9% laaggeletterd, het landelijk gemiddelde is zo’n 12%.