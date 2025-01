Gemeente Groningen strooide woensdagochtend niet volledig

Foto: 112 Groningen

In Groningen gingen woensdagochtend veel fietsers onderuit door gladheid. Dat kwam onder meer omdat er niet overal was gestrooid, onder meer in de gemeente Groningen Een bewust keuze maar een verkeerde inschatting, erkent de gemeente.

Bij een nachtelijke evaluatie rond 02.00 uur werd besloten alleen de bruggenroutes te strooien, vertelt een gemeentelijk woordvoerder woensdagmiddag aan RTV Noord. Volgens de gemeente leek uitgebreid strooien niet nodig, omdat het regende. Dan spoelt de pekel snel van de weg af.

Maar rond 04.00 uur sloeg het weer onverwacht om en daalde de temperatuur snel. Hoewel er later alsnog werd gestrooid, was de gladheid toen al een feit. Dit leidde tot gevaarlijke situaties en ongelukken.

De gemeente geeft aan dat weersomstandigheden soms lastig te voorspellen zijn. De strooiprocedure blijft voorlopig wel ongewijzigd, stelt de gemeente.