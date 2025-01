FC Groningen op trainingskamp in Marbella

Foto: Wouter Holsappel

FC Groningen reist deze donderdag met 26 spelers en 14 stafleden naar het Spaanse Marbella voor een trainingskamp van een kleine week.

De selectie verblijft tot en met dinsdag 7 januari in Puerto Banus, een havengedeelte van de Zuid-Spaanse stad. Er zijn dagelijkse trainingssessies, maar er staat ook een oefenwedstrijd gepland, tegen SV Elversberg. De club uit Saarland staat gedeeld derde op de ranglijst van de 2. Bundesliga, op drie punten achterstand van koploper 1. FC Köln.

Een nieuw lid van de selectie is David van der Werff. De 20-jarige middenvelder uit Eelde-Paterswolde tekende in juni vorig jaar zijn eerste profcontract bij FC Groningen. Voor de feestdagen kreeg hij te horen dat hij per direct is overgeheveld naar de eerste selectie. Hij is dus mee op trainingskamp.

FC Groningen speelt op zondag 12 januari het eerste competitieduel na de winterstop. Tegenstander in de Euroborg is Almere City, dat voorlaatste staat in de eredivisie.