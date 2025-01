Diverse voertuigen overleefden oudjaarsnacht niet

Foto: Joaquin Lo Sie Sen, 112groningen

In de oudjaarsnacht hebben diverse branden schade veroorzaakt. Er vielen voor zover bekend geen gewonden.

Aan de Boelemaheerd en Amkemaheerd, beide in Beijum, gingen twee auto’s in vlammen op. Datzelfde lot trof drie scooters aan de Prinsesseweg in de Oranjewijk en eentje aan de Gerard Doustraat in de Schildersbuurt. Aan het Damsterdiep brandde een caravan uit.

An de Leegeweg in Hoogkerk ging een bushokje in de fik, en in de wijk Vinkhuizen brandde een afvalcontainer uit. Er zijn voor zover bekend geen aanhoudingen verricht.