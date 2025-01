Auto in lichterlaaie op terrein politiebureau

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Op het terrein van het politiebureau aan de Van Swietenlaan heeft zaterdagmiddag brand gewoed in een geparkeerde personenauto. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van de brand kwam rond 14.15 uur binnen bij de hulpdiensten waarop een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “Er is brand ontstaan bij het motorgedeelte”, vertelt de fotograaf. “Toen de brandweer arriveerde sloegen de vlammen onder de motorkap vandaan.” Brandweerlieden hebben de brand geblust met één straal hogedruk.

Ondanks dat de hulpdiensten snel aanwezig waren, is het voertuig zwaarbeschadigd geraakt. Over de oorzaak is niets bekend. Hier wordt door de politie onderzoek naar gedaan.