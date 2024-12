Zondag een enkele bui met droge perioden

Foto: Joris van Tweel. Noorddijk.

Zondag valt er een enkele bui of buitje. Verder zijn er droge perioden en wordt het bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten 8 of 9 graden. Er volgt een zachte nacht bij 9 of 10 graden.

Door: Johan Kamphuis

Maandag wordt het 10 graden en waait er een stevige westelijke wind, kracht 4 tot 5. Er is veel bewolking, er valt een enkele bui, maar heel af en toe zou de zon even kunnen doorbreken.

Dinsdag en woensdag is het vaak droog, valt er soms een bui en is het overwegend bewolkt bij een graad of 10. Het waait vaak vrij stevig uit westelijke richtingen.

Vanaf donderdag neemt de onbestendigheid verder toe en is het vaker nat. Aan de temperatuur verandert weinig.