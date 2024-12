Problemen rond Gele Loper worden breed aangepakt

Foto: 112 Groningen

Om het gebied van de Gele Loper (het gebied tussen het Hoofdstation en de Vismarkt) veiliger te maken komt er meer cameratoezicht. Daarnaast gaat de politie meer samenwerken met boa’s en gaat het stadsbestuur het gebied beter in de gaten houden.

De drugscriminaliteit neemt toe; sinds 2021 zijn er meer incidenten. Het gevoel van onveiligheid van bewoners, bezoekers en gebruikers is toegenomen. De grens van wat nog acceptabel is, is inmiddels overschreden, aldus burgemeester Mirjam Van ’t Veld in een brief aan de gemeenteraad.

De burgemeester constateert dat er strenge maatregelen nodig zijn om de veiligheid van de inwoners te waarborgen en de rechtsstaat te handhaven. Het bieden van zorg bij de doelgroep die zij aantreft op de Gele Loper is in veel gevallen een gepasseerd station. Deze mensen accepteren geen zorg en hebben daarom een extra zetje nodig. Dat kan in de vorm van bestuurlijk toezicht, met een intensieve persoonsgerichte aanpak, of met repressieve interventies.

Ook komt er een tijdelijke wijkhub. Vanuit deze plek gaan straatcoaches, boa’s en politie samen het gebied in om met bewoners en gebruikers in gesprek om te weten wat er speelt. Voor een veilige een leefbaarder Gele Loper gaat de gemeente meer samenwerken met bewoners, ondernemers en zorg- en welzijnsinstellingen, WIJ en het Meldpunt Overlast en Zorg. De openbare ruimte wordt verbeterd en de inrichting van het gebied vernieuwd.