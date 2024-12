Opluchting bij WerkenMetZorg

Foto: Joris van Tweel

Het bestuur van WerkenMetZorg is opgelucht, want de gemeente Groningen gaat de organisatie waarschijnlijk steunen. In januari gaan ze in gesprek.

Bij WerkenMetZorg werken mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Zij krijgen dagbesteding en begeleiding. De gemeenteraadsfracties van de PvdA, het CDA en de Partij voor het Noorden (PvhN) hebben het stadsbestuur gevraagd om financiële ondersteuning want de club heeft het moeilijk. Zonder hulp zou de stichting zichzelf moeten opdoeken. De stichting is in 2011 ontstaan vanuit een klussendienst voor minimagezinnen,

De politieke partijen vinden WerkenMetZorg belangrijk, omdat mensen zich daar ontwikkelen. Hun talenten dragen bij aan de gemeenschap, bijvoorbeeld aan de voedselbank,