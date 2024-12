Koude, maar droge dagen op komst. WinterWelVaart kan mogelijk wel wat regen verwachten

Foto: Michel Eising

Het is koud in en rondom Groningen en dat zal gedurende de week nog wel even zo blijven.

Door Johan Kamphuis

Woensdag is er veel bewolking met hier en daar een korte opklaring. In de middag wordt de bewolking dikker. Het blijft droog en het wordt 5 graden bij een zwakke zuidwestenwind, kracht 2 tot 3. Komende nacht minima rond 3 graden.

Donderdag wordt een rustige en grijze dag. Het blijft droog bij 7 graden als maximumtemperatuur. In de nacht 3 of 4 graden.

Vrijdag zijn de veranderingen klein. Het is grijs, droog en vrij rustig weer. Met 4 of 5 graden als temperatuur is het wel wat kouder. In de avond arriveren vanuit het zuidoosten opklaringen en in de nacht gaat het licht vriezen.

Tijdens het weekend valt zaterdag in de loop van de dag wat lichte regen en is het waterkoud bij 5 graden. Zondag is het droog, kan de zon soms even doorbreken en bij een forse westelijke wind wordt het met 7 graden wat milder.