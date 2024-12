Groningse scholieren schrijven nieuwe radio hit

Hoe schrijf je een radio hit? Dat is een vraag die Tristan Slagter en Boris Dresden zichzelf stelden. De twee leerlingen van het Montessori Lyceum in Helpman onderzochten voor hun profielwerkstuk hoe het kan dat bepaalde nummers radio hits worden. Dat deden ze, zodat ze op basis hiervan zelf een hit konden schrijven. Dit nummer hebben zij geproduceerd met hun band The Philophobics.

The Philophobics begon als coverband, maar na tweeënhalf jaar wilden de bandleden graag eigen nummers uitbrengen. Rond deze tijd kregen Tristan en Boris ook de opdracht om een profielwerkstuk te schrijven. “Toen dachten wij: wat is er nou beter dan dit combineren?”, vertelt Boris. De scholieren onderzochten wat ertoe leidt dat een nummer een radio hit wordt, om dit vervolgens op hun eigen single toe te passen.

Maar hoe schrijf je nou een radio hit? Om het antwoord op deze vraag te vinden, onderzocht Boris welke verschillende factoren er nodig zijn voor een hit op de radio. Vooral een sterke ‘hook’ is van belang. “Dat is zo’n lekker irritant melodietje wat in je hoofd blijft hangen”, legt Boris uit. Ook moet het refrein snel aan bod komen en dient het nummer kort maar krachtig te zijn.

Het onderzoek voor hun profielwerkstuk heeft de scholieren geholpen met de productie van de nieuwe single voor The Philophobics. De bevindingen zijn namelijk terug te horen in het nummer. Zo maakt de song volgens Boris gebruik van een steeds terugkerende ‘hook’: “We hebben een mooi riffje bedacht, geïnspireerd op een vriend van ons”.

Nadat het onderzoek was afgerond, heeft Tristan de gevonden ‘radio hit elementen’ toegepast op hun nieuwe single. “Ik heb eerst een half uur met Boris zitten bellen”, vertelt Tristan. In dit telefoongesprek werden al ideeën uitgewisseld voor riffs die als ‘hook’ zouden kunnen dienen. “Daar heb ik uiteindelijk mijn eigen ding van gemaakt”, zegt Tristan. Na de toevoeging van akkoorden en een baspartij was het nummer compleet.

De productie van het nummer werd echter niet alleen door Tristan en Boris gedaan. Ook Myrthe en Lois zijn bandleden van The Philophobics. Meerdere zondagen kwam de band samen om aan het nieuwe nummer te schrijven. “We hebben echt geprobeerd om het als band aan te pakken”, vertelt Myrthe. Volgens de andere bandleden hebben Tristan en Boris het ze niet makkelijk gemaakt met deze nieuwe single. “Maar dat komt goed, dit kunnen wij”, zegt Myrthe zelfverzekerd.

Voor nu is alleen de eerste versie van het nummer te beluisteren, waar enkel Tristan en Boris te horen zijn. Maar hier komt snel verandering in, want op 1 januari 2025 komt ‘Please Don’t Stay Away’ van The Philophobics uit.

