Geen kind zonder cadeau

De feestelijke pakjesavond komt steeds dichterbij. Maar voor veel gezinnen in Groningen is het vieren van Sinterklaas niet vanzelfsprekend. Stichting Present Groningen zet zich daarom in om kinderen uit minder bedeelde gezinnen tóch een onvergetelijke sinterklaasviering te bezorgen. Over deze bijzondere actie vertelt Babette Versloot, directeur van de stichting, vandaag meer.

Stichting Present Groningen

Stichting Present Groningen brengt vrijwilligers en mensen die hulp nodig hebben samen. Veel mensen willen iets doen voor een ander, maar weten soms niet hoe of waar ze kunnen beginnen. De stichting vervult deze brugfunctie en zorgt ervoor dat iedereen een bijdrage kan leveren.

Sinterklaasactie

Voor de Sinterklaasactie worden verlanglijstjes van kinderen verzameld en doorgegeven aan gulle gevers die de cadeautjes kopen en inpakken. De actie heeft hiermee op een persoonlijke aanpak: elk kind krijgt een cadeau dat speciaal voor hen is uitgezocht op basis van hun verlanglijstje. Zo wordt de sinterklaasviering extra bijzonder.

Ook dit jaar viert de Sinterklaasactie weer een nieuwe editie en de voorbereidingen zijn in volle gang. Voor 472 kinderen zijn al cadeautjes verzameld. Deze cadeaus worden ingepakt en op 4 december door een team van hulpsinterklazen en pieten bij de gezinnen thuisbezorgd.

Hoe kun je nog bijdragen?

Om ervoor te zorgen dat alle cadeautjes op tijd bezorgd worden, heeft Stichting Present Groningen nog behoefte aan reserve hulpsinterklazen en -pieten. Wie het Sinterklaasjournaal heeft gevolgd, weet dat de gezondheid van Sinterklaas niet vanzelfsprekend is. Daarom is extra hulp hard nodig. Lijkt het jou leuk om als hulpsinterklaas of -piet een bijdrage te leveren en kinderen een onvergetelijke sinterklaasviering te bezorgen? Meld je dan aan via sinterklaasproject@presentgroningen.nl.

Wil je op een andere manier bijdragen? Bezoek de website van Stichting Present Groningen via stichtingpresent.nl/groningen. Hier lees je meer over de verschillende acties en ontdek je hoe je ook op andere manieren als vrijwilliger kunt helpen.

