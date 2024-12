Donar verliest ondanks terugkeer David Gabrovsek

Donar heeft zondagavond in eigen huis niet kunnen winnen van Brussels Basketball. Het werd 71-73.

Het was de eerste thuiswedstrijd met Jason Dourisseau als hoofdcoach en bovendien kon David Gabrovsek voor het eerst dit seizoen een competitiewedstrijd spelen. De openingsfase was duidelijk voor de thuisploeg. Via 12-6 en 17-10 eindigde het eerste kwart in 21-14. In het tweede kwart kwamen de gasten sterk terug en bij 28-29 was er zelfs een voorsprong voor de Belgen. Bij rust stond Donar twee punten voor: 35-33.

Na rust ging het dan toch mis voor Donar. De Belgen namen de leiding en na 30 minuten spelen stond het 51-56. Halverwege het laatste kwart stond het 57-66, maar vervolgens kwam Donar sterk terug. Met nog drie minuten op de klok zorgde Zach Harvey voor de gelijkmaker: 66-66. Helaas voor Donar werd het daarna 66-71 en in het slotseconden kon Donar de wedstrijd niet meer naar zich toetrekken.

Topscorers bij Donar waren Zach Harvey met 28 punten, James Karnik met 17 punten (+ 16 rebounds) en David Gabrovsek met 10 punten. Bij Brussels Basketball was Tucker Richardson topscorer met 19 punten.

Donar blijft op de zeventiende plaats staan in de BNXT League met 6 punten uit 12 wedstrijden.

Komende woensdag speelt Donar een thuiswedstrijd in de ENBL. Tegenstander is BC Spartak Pleven uit Bulgarije.