Den Haag akkoord over onderwijsbezuiniging: 748 miljoen ‘gespaard’, 1,2 miljard blijft staan

Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17987351

De coalitie en vier oppositiepartijen hebben een akkoord bereikt over de onderwijsbegroting. De geplande bezuinigingen worden (zoals verwacht), flink verlaagd. Toch kijkt het onderwijs aan tegen een bezuiniging van ruim een miljard euro.

Het akkoord voorkomt dat de begroting strandt in de Eerste Kamer. In ruil voor steun voor van de oppositie (CDA, SGP, ChristenUnie en JA21) gaan maatregelen als de ‘langstudeerboete’ en de bezuiniging op godsdienstonderwijs niet door. Ook door de extra maatregelen tegen ‘verengelsing’ gaat een streep. Het geld wat nu op conto van het onderwijs blijft staan, komt van andere ministeries. Onder meer de volksgezondheid en de ambtenarij moeten sparen.

De bezuinigingen worden misschien vrijdag al in stemming gebracht in de Tweede Kamer, samen met alle begrotingen van het kabinet-Schoof voor 2025. De Eerste Kamer moet in het nieuwe jaar besluiten. Met de steun van de oppositie is er in beide kamers nu hoogstwaarschijnlijk een meerderheid.

Linkse partijen, zoals GroenLinks-PvdA en SP, zijn fel tegen en noemen het akkoord een gemiste kans om alle bezuinigingen te schrappen. D66, die eerder afhaakte in de onderhandelingen met het kabinet, vindt de aanpassingen onvoldoende. De partijen steunen daarmee het verzet tegen de bezuinigingen binnen het onderwijs. De afgelopen maanden werden er meermaals protestacties georganiseerd, met name door het hoger onderwijs en wetenschappers. Woensdagmiddag vonden er nog twee ‘fluitjesprotesten’ plaats in Stad.