December brengt drie meteorenzwermen

Liefhebbers van vallende sterren kunnen in de maand december hun hart ophalen. Deze maand gaat namelijk drie meteorenzwermen brengen.

De maand begint met de Geminiden. Deze zwerm vindt van woensdag 4 tot en met vrijdag 20 december plaats. Het hoogtepunt is in de nacht van 14 op 15 december. De Geminiden zijn ook één van de spectaculairste meteorenzwermen van het jaar. Normaal ontstaat een zwerm wanneer de aarde door de stof- of puinwolk van een komeet beweegt. Bij de Geminiden zijn de meteoren niet afkomstig van een komeet, maar van de planetoïde Phaethon. Zodra de kleine stenen of stofdeeltjes van Phaethon door de dampkring van de aarde vliegen, verbranden ze, met vallende sterren als resultaat. Tijdens het hoogtepunt zullen er zo’n dertig tot veertig vallende sterren per uur te zien zijn.

In dezelfde periode zijn ook de Ursiden te zien. Het hoogtepunt van deze zwerm vindt plaats in de nacht van 22 op 23 december. Dan zijn er per uur zo’n tien vallende sterren te zien, met name in de vroege ochtend. Aan het einde van het jaar zijn de Boötiden te zien. Dit begint op 28 december, waarbij het hoogtepunt in de nacht van 3 op 4 januari plaatsvindt. In die nacht zijn er tientallen vallende sterren te zien.

Of de vallende sterren ook daadwerkelijk te zien zullen zijn, is afhankelijk van het weer.