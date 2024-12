Coalitie lijkt langstudeerboete te willen schrappen

De Groninger Studentenbond voor het gebouw van DUO.

Goed nieuws voor Groningse studenten. De coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB zijn bereid om de langstudeerboete van de baan te vegen. Dat meldt RTL Nieuws.

Volgens RTL Nieuws doen de coalitiepartijen dit om de begroting van het ministerie van Onderwijs te redden. In eerste instantie was het de bedoeling dat er ruim twee miljard euro zou worden bezuinigd op het onderwijs.

Vanuit Groningen kwam er veel kritiek op het plan van de coalitie. Eind november werd er door studenten en medewerkers van de Hanze geprotesteerd tegen de bezuinigingen en de langstudeerboete. Dick Pouwels, voorzitter van het College van Bestuur van de Hanze, zei toen: “We zien een kabinet dat niet durft te investeren in onderwijs en onderzoek, en daarmee niet in de toekomst. Er wordt veel verwacht van deze generatie verwacht. En tegelijkertijd leg je dan een boete op omdat iemand zijn kennis en kunde wil vermeerderen of om een andere reden langer over zijn studie wil doen.”

Verschillende studentenorganisaties en politieke jongerengroepen protesteerden bij het hoofdkantoor van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), dat zich in Groningen bevindt. Ook gingen zij naar Den Haag onder de noemer “de groeten met je boete”.