Nieuw-Noord, Oud-Oost, Nieuw-Oost en Midden-Zuid: gemeente verandert wijk- en buurtindelingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft twee weken geleden wijzigingen doorgevoerd in de naamgeving en de grenzen van verschillende wijken en buurten.

De wijkindelingen ‘Noordwest’, ‘Oosterparkwijk’, ‘Noorddijk en omstreken’ en ‘Helpman en omstreken’ komen te vervallen en worden vervangen door Nieuw-Noord, Oud-Oost, Nieuw-Oost en Midden-Zuid.

Daarnaast zijn er aanpassingen in de buurtindeling. De buurt De Hoogte wordt gedeeltelijk ingekort, door Bedrijventerrein De Hoogte in te korten tot een eigen buurt. Ook worden de buurten Ulgersmaborg en Oosterhoogebrug gedeeltelijk aangepast, met nieuwe naamgeving voor de bedrijventerreinen in dit gebied.

De veranderingen zijn alleen administratief en bedoeld om de grenzen en naamgeving beter af te stemmen op de huidige situatie. Voor onderzoeksinstanties zorgen de nieuwe indelingen voor een beter overzicht van bevolkingssamenstelling, spreiding van onderwijs, gezondheidszorg en milieukenmerken per wijk. Voor bewoners hebben ze geen invloed.

Hieronder zie je precies welke wijzigingen er plaatsvinden: