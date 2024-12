Kerstcampagne ANWB: schenk een kinderfiets aan een scholier

‘Ieder kind verdient een fiets’. Met deze kerstcampagne worden Groningers opgeroepen om hun gebruikte (kinder)fietsen te schenken aan het ANWB Kinderfietsenplan.

Het doel van de campagne is, zoveel mogelijk gebruikte fietsen in te zamelen, op te knappen en rond de kerst te schenken aan kinderen uit gezinnen met geldzorgen. De provincie Groningen telt zeven inleverpunten voor het doneren van een fiets, waarvan twee in onze gemeente.

Een fiets is niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Van alle Nederlanders ouder dan 6 jaar heeft 10 procent geen fiets. Voor ouders met geldzorgen is een kinderfiets vaak te duur. Per klas hebben gemiddeld twee kinderen geen fiets, In kwetsbare wijken zijn dat er vaak meer. Daarmee zijn ze in het nadeel ten opzichte van hun klasgenootjes.

De campagne roept Nederlanders op hun opberghokken, schuren en garages in te duiken, op zoek naar gebruikte kinderfietsen. Vorig jaar leverde de kerstactie 2.500 fietsen op.

Wil je een fiets inleveren? Zorg dat die in redelijke staat verkeert en geschikt is voor kinderen tussen 6 en 18 jaar. Het hoeft niet per sé een kinderfiets te zijn. In de gemeente Groningen zijn twee inleverpunten: bij Zorg voor Ambacht/Factor 5 Dagbesteding, Ulgersmaweg 42 en bij Piet Panman, Oosterweg 117, Haren.. Het is ook mogelijk om een fiets op te laten halen. Meer informatie is te vinden op http://www.anwb.nl/inleverpunten