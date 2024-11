‘Zondag buien met hagel, komende dagen kouder en kans op winterse neerslag’

De komende dagen gaan waterkoud verlopen. Daarbij blijft het ook niet droog en lijkt er kans op winterse neerslag.

Zondag heeft de bewolking de overhand. Verspreid over de dag vallen er buien waarbij er ook hagel kan vallen. Zo af en toe kan de zon even kort tevoorschijn komen. Bij een matige tot krachtige westen- tot noordwestenwind wordt het 8 of 9 graden. De nacht van zondag op maandag verloopt ook niet droog. De minimumtemperatuur ligt rond de 3 of 4 graden.

Op maandag krijgt de zon wat meer ruimte. Wel vallen er verspreid over de dag buien. De wind is zwak tot matig en komt uit westelijke richtingen. Dan wordt het 5 of 6 graden. Op dinsdag wordt het nog wat kouder en liggen de temperaturen overdag maar net boven het vriespunt. Verspreid over de dag vallen er buien waarbij deze neerslag als winterse neerslag kan gaan vallen. Daarbij lijkt het ook stevig te kunnen gaan waaien.