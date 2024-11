Sinterklaas heeft eigen slaapkamer in Haren

Foto: Rieks Oijnhausen

Sinterklaas heeft in Haren zijn eigen slaapkamer. Overdag kan deze slaapkamer door kinderen bekeken worden.

In een pand aan de Brinkhorst 11 heeft Sinterklaas de afgelopen dagen een tijdelijke slaapkamer in laten richten. Deze slaapkamer kan overdag door kinderen bewonderd worden door de etalageruit. Zondag zag de kamer er nog wat kaal uit, maar daar komt snel verandering in. De afgelopen dagen zijn er op scholen kleurplaten uitgedeeld. Ook tijdens de intocht waren deze te verkrijgen. Sint en de pieten hebben kinderen opgeroepen om hier mooie kunstwerken van te maken. Het eindresultaat kan ingeleverd worden in de rode brievenbus van Sinterklaas die aan de voet van de kerktoren in het dorp staat. De pieten zorgen ervoor dat de kleurplaten vervolgens in de slaapkamer van Sinterklaas opgehangen zullen worden.

Sinterklaas arriveerde zaterdag in Haren. Vanaf de rotonde Emmalaan trok de Goedheiligman, begeleid door zo’n tachtig pieten, het dorp in. Onder begeleiding van muziek, pepernoten en ander snoepgoed werd er een groot feest gevierd. Komende zaterdag vindt in de Dorpskerk in Haren het Sinterklaasfestival plaats. In de tijdelijke werkkamer in de kerk kan Sinterklaas ontmoet worden. Daarnaast zijn er diverse spelletjes in het dorp waar gratis aan deelgenomen kan worden. Het festival begint zaterdag om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur.