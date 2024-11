Sinterklaas arriveert in Groningen (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

Sinterklaas en zijn pieten zijn zaterdagmiddag rond 13.45 aan wal gestapt. Drie kwartier eerder kwam de pakjesboot, begeleid door een armada aan andere vaartuigen, in zicht waarbij men vanaf het Reitdiep richting het Hoge der A voer.

“Ondanks het regenachtige weer was het gezellig druk aan de Wilhelminakade”, vertelt OOG-verslaggever Ecco van Oosterhout. “Niet zo druk als anders overigens. Normaal moeten agenten er aan te pas komen om de Herman Colleniusbrug te ontruimen, omdat deze anders niet geopend kan worden. Daar was nu geen sprake van. Sinterklaas trok zich overigens niets van het slechte weer aan. Vrolijk zwaaiend, onder begeleiding van muziek, voer hij Groningen binnen.”

Op hoofdlijnen

Of de Goedheiligman op tijd zou arriveren was lange tijd onzeker. In het Sinterklaasjournaal konden kijkers de afgelopen dagen zien dat de stoomboot ‘op hoofdlijnen’ naar Nederland voer. De Pietenbaas, die de stuurman was, besloot om via een andere route naar Nederland te varen, waarbij er allerlei bruggen gepasseerd moesten worden. Deze bruggen moesten op de website van het Sinterklaasjournaal geopend worden.

Tekst gaat verder onder de video:

Sinterklaas vaart de stad binnen. Video: Ecco van Oosterhout / OOG

Zuiderhaven

Even leek het nog mis te gaan toen de pakjesboot in plaats van in Vianen, waar iedereen op de kade klaarstond, in Ameide aanlegde. Dankzij burgemeester Sjors Fröhlich (partijloos) van de gemeente Vijfheerenlanden werd het feest uiteindelijk gered en arriveerde Sinterklaas op tijd bij de intocht aldaar. Van Oosterhout: “Daarna is Sinterklaas als de wiedeweerga naar Groningen gekomen. Via het Hoge der A voer het gezelschap naar de Zuiderhaven waar Sinterklaas en zijn pieten aan wal stapten bij roeivereniging De Hunze.”

In de middag volgt er een rijtoer door de stad. Rond 15.00 uur arriveert Sinterklaas op de Grote Markt waar kinderburgemeester Inez en grote-mensen-burgemeester Mirjam van ’t Veld (CDA) Sinterklaas zullen verwelkomen.