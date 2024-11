Nieuwe horecazaken moeten exploitatievergunning aanvragen

Foto via Pixabay

Wie vanaf het nieuwe jaar in Groningen een horecazaak start, moet weer een exploitatievergunning aanvragen. Het heeft te maken met veiligheid en mogelijke overlast.

De gemeente wil graag dat ondernemers hun zaken op het gebied van veiligheid goed voor elkaar hebben. Met de exploitatievergunning krijgt de gemeente meer grip op het kleine aantal ondernemers dat overlast veroorzaakt. Dat gaat vaak ten koste van goedwillende ondernemers.

Burgemeester Mirjam van ’t Veld: “Het vergroten van de veiligheid in het uitgaansleven vraagt om een stevige integrale aanpak. De herinvoering van de ezploitatievergunning voor nieuwe horecazaken is daar een belangrijke bouwsteen voor.”

Via de vergunning kunnen voorwaarden opgelegd worden bij onveilige situaties, zoals de eis om een beveiliger bij de deur te hebben. Een vergunning kan worden ingetrokken bij ernstige incidenten of het niet nakomen van afspraken. Ook krijgt de gemeente meer inzicht in de achtergrond van de eigenaren.

De vergunning geldt voor alle soorten horecabedrijven. Ondernemers kunnen de aanvraag indienen via de gemeentelijke website, samen met de aanvraag voor een alcoholvergunning.