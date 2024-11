Kabinet noemt arbitragezaak ExxonMobil ‘onrechtmatig’

Foto: Gijs Bouman (112 Groningen)

Het kabinet vindt de arbitragezaak van ExxonMobil tegen de Nederlandse staat bij het ICSID bestempeld als onrechtmatig. Volgens drie Haagse bewindslieden houdt de overheid zich aan de afspraken met ExxonMobil en zijn er geen willekeurige of onevenredige maatregelen genomen.

Dat schrijven minister Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei), staatssecretaris Eddie van Marum (Binnenlandse Zaken en Herstel Groningen) en minister Reinette Klever (Buitenlandse Handel) in een antwoord op vragen van PvdD-Kamerlid Christine Teunissen.

ExxonMobil maakte begin oktober bekend een arbitragezaak te zijn gestart tegen de Nederlandse staat bij het Internationaal Centrum voor de Beslechting van Investeringsgeschillen (het ICSID, de arbitragerechter van de Wereldbank). De oliereus claimt benadeeld te zijn door de versnelde stopzetting van de gaswinning in Groningen.

Het kabinet stelt echter dat de arbitrageprocedure overbodig is, omdat er al een zaak loopt bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Daarnaast zou de zaak bij het ICSID in strijd zijn met Europees recht. “De Staat ziet daarom geen mogelijkheid om ExxonMobil op welke manier dan ook tegemoet te komen in deze procedure”, stellen de ministers en de staatssecretaris.

De bewindslieden benadrukken opnieuw dat de arbitragezaak geen gevolgen heeft voor de schadeafhandeling en versterking in het aardbevingsgebied in Groningen. Deze processen blijven wettelijk gewaarborgd, besluit het kabinet.