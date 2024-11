Groningse apotheken dinsdag gesloten vanwege staking

De apothekers van Service Apotheek Hanzeplein staken dinsdag (foto: Denise Overkleeft)

Wie een herhaalrecept wil halen of een middel tegen een griepje, staat 12 november voor een dichte deur. Vrijwel alle openbare apotheken in het land staken die dag voor hogere lonen en betere werkomstandigheden.

Duizenden apotheekmedewerkers uit heel Nederland gaan dinsdag uit protest niet aan het werk. De actievoerders verzamelen zich die dag op het Malieveld. Ze eisen een betere CAO. Vakbonden CNV en FNV willen een loonsverhoging van minimaal zes procent, een minimumuurloon van zestien euro en dat alle gewerkte uren worden uitbetaald, ook de korte voorbereidingsmomenten.

Spoedzorg gaat door

Tijdens de landelijke staking op 12 november blijft spoedzorg gegarandeerd. Dat betekent dat mensen die dringende medicatie nodig hebben, wel terecht kunnen bij hun lokale. De vakbonden willen hiermee voorkomen dat de actie een risico vormt voor de gezondheid van patiënten.

‘Actievoeren noodzakelijk’

Apotheekmedewerkers zijn al drie manden bezig om een nieuwe en betere cao te krijgen, maar tot dusver zonder succes. Volgens CNV-bestuurder Albert Spieseke en FNV bestuurder Ralph Smeets is de situatie zorgelijk. “Hoewel het vervelend is voor patiënten dat apotheken een dag dicht zijn, is actievoeren noodzakelijk. Zonder structurele verbeteringen komt de zorg in gevaar, en straks zijn er misschien geen apotheken meer over.”