Groninger Museum wint Museumkids Award

Het Groninger Museum is in de prijzen gevallen. Het museum heeft de Museumkids Award gewonnen met Kinderbiënnale – A Better Place.

Het Groninger Museum ontvangt 20.000 euro voor het winnen van de prijs van de Museumvereniging. Juryvoorzitter Gerda Lenten-Havertong zegt het volgende over de winnaar: “De Kinderbiënnale in het Groninger Museum is een tentoonstelling vóór kinderen, dóór kinderen gemaakt. Ze mogen op heel veel gebieden meebeslissen, van de zaalteksten tot het menu van het museumrestaurant. De jury vindt de Kinderbiënnale een prachtig voorbeeld van innovatie, een vernieuwing van de rol van kinderen in de museumwereld.”

A Better Place is de tweede tentoonstelling die het museum organiseert als de Kinderbiënnale. Met deze tentoonstellingen nodigt het museum kinderen uit om mee te werken aan kunstwerken. Zestig kinderambassadeurs uit de stad en provincie hebben deelgenomen aan het project. Een volgende editie vindt plaats over twee jaar.