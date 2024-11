Dinsdag bewolkt, maar wel overwegend droog

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Dinsdag is de zon nog even te zien, maar de daaropvolgende dagen zijn vooral bewolkt en grijs. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis schommelt de temperatuur de aankomende dagen rond de 11 graden. De week begint droog, maar dat kan tegen het einde gaan omslaan.

Dinsdagochtend is er af en toe zon en in de middag neemt de bewolking toe. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 11 graden. De noordoostenwind is zwak of matig, windkracht 2 of 3. In de nacht minimumtemperatuur rond 5 graden bij overwegend bewolkt weer.

Woensdag is het bewolkt en neemt in de loop van de dag de kans op wat lichte regen toe. Het wordt 11 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind, windkracht 2 tot 3.

Donderdag en vrijdag zijn de veranderingen nihil. Het is overwegend grijs en droog bij 11 graden als maximumtemperatuur. Daarbij is het rustig weer.

Ook tijdens het weekend zijn de veranderingen nog klein, maar daarna zou de deur naar depressies wel eens open kunnen gaan. Het zou de overgang naar uiterst onbestendig herfstweer betekenen.

Kijk voor meer informatie over het weer op onze weerpagina.