Bewoners starten petitie tegen nieuwe parkeerregels

Foto: Joris van Tweel

Bewoners in de wijk Corpus den Hoorn zijn afgelopen week een petitie gestart tegen de nieuwe parkeerregels. Met de petitie wordt opgeroepen om de situatie te laten zoals die nu is.

Daarbij richt men zich voornamelijk op de bezoekersvergunning. “Tot en met dit jaar bestaat de bezoekersvergunning uit 16 uur per week. Dit is 382 uur per jaar”, laat de initiatiefnemer van de petitie weten. “Vanaf 1 januari is dit nog 150 uur per jaar. Daarnaast vinden wij het erg bezwaarlijk dat medewerkers van thuiszorgorganisaties geen vrijstelling krijgen.”

Nieuwe parkeerregels

Op het gebied van parkeren verandert er in 2025 flink wat. Zo komen er veertien nieuwe parkeerregels. De gemeente liet eerder weten dat dit nodig is omdat ze graag wil dat mensen makkelijker in hun eigen wijk kunnen parkeren en bezoek kunnen ontvangen. Zo wordt de bezoekersvergunning goedkoper. Voor een bedrag van 37,50 euro koop je 150 parkeeruren per jaar. Deze uren kun je gebruiken wanneer je ze nodig hebt. Ook is er de mogelijkheid om uren bij te kopen. Zorgverleners kunnen gebruik maken van een mantelzorgvergunning.

Maximaal één of twee parkeervergunningen

Met het nieuwe systeem veranderen de parkeertijden en -prijzen in verschillende wijken en in Haren. De gemeente is hier blij mee omdat in de oude situatie er een lappendeken van regels was. De nieuwe regeling zorgt voor eenduidigheid. Om er voor te zorgen dat iedereen kan parkeren krijgen huishoudens, afhankelijk waar ze wonen, straks maximaal één of twee parkeervergunningen. De kosten daarvoor gaan iets omhoog, een vergunning voor een tweede auto wordt extra duur. Wat de nieuwe parkeerregels precies gaan betekenen vind je op deze website.

Petitie

In de gemeenteraad is er de voorbije maanden al diverse keren gesproken over de nieuwe parkeerregels. De gemeenteraad heeft hier in meerderheid ook mee ingestemd. Toch komen de bewoners nu met een petitie. Enerzijds omdat ze zich zorgen maken, anderzijds omdat ze vinden dat er niet goed naar hen is geluisterd. Met de petitie wordt opgeroepen om de voorgenomen wijziging van de regels voor het parkeren op straat, het verlengen van de parkeertijden voor betaald parkeren en de regels rond de bezoekersvergunning niet aan te passen.

De petitie vind je op deze website.