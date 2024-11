Alleen gifvrije, biologische gemeentelijke bloemetjes van gemeente? Drie raadsfracties willen het

Foto: Secret Garden via Pexels

De gemeente Groningen moet voortaan alleen nog biologische bloemen cadeau doen, vinden GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren en Partij voor het Noorden De drie partijen willen dat de gemeente overstapt op gifvrije boeketten of alternatieven zoals fruitmanden of chocolaatjes.

De raadsfracties maken zich zorgen over de gezondheidsrisico’s van bestrijdingsmiddelen op snijbloemen, omdat deze schadelijk zijn voor zowel mensen als de natuur. En de gemeente gebruikt nogal wat bloemen voor officiële gelegenheden.

“Wat ons betreft kan dat gewoon blijven doorgaan”, vertelt GroenLinks-raadslid Ceciel Nieuwenhout. “Maar dan wel biologisch en dus zonder al dat gif erop. Die bloemen zijn natuurlijk wel duurder, dus vragen we de gemeente of bloemen wel altijd het beste geschenk zijn. Je maakt iemand bij sommige gelegenheden misschien wel gelukkiger met een fruitmand of chocolaatjes.”

In een motie, die komende woensdag wordt ingediend tijdens de gemeenteraadsvergadering, stellen de drie partijen een overgangsperiode voor: per januari 2025 biologische bloemen voor het college, en vanaf midden 2026 voor de hele organisatie. Als de motie wordt aangenomen, sluit Groningen zich aan bij andere gemeenten zoals Amersfoort en Den Haag, die ook al kozen voor gifvrije bloemen.