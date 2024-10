Up North gaat nieuwe ronde in: “Artiesten de kans geven om hun productie tot leven te brengen”

Als artiest is het niet makkelijk om op te vallen en om door te breken. Up North van NOORD helpt artiesten een handje door begeleiding aan te bieden en het beschikbaar stellen van een ontwikkelbudget van 10.000 euro. In januari start er een nieuw traject waar artiesten voor worden gezocht.

Het gaat om een zogeheten Open Call. De eerste Open Call vond in de herfst van 2018 plaats, daarna volgden nog diverse andere edities. “Het is bedoeld voor hiphop- of popartiesten uit de drie noordelijke provincies die een kleinschalige, interdisciplinaire productie willen realiseren met muziek als uitgangspunt”, vertelt projectleider Karin Cecilia van NOORD. “Wij bieden deze artiesten de kans om hun concept tot leven te brengen pop poppodia en festivals.”

Professioneel team

Om mee te kunnen doen wordt er gevraagd om voor 1 december aanstaande een conceptplan in te sturen. “Deze plannen gaan wij bekijken. De artiesten wiens inzendingen het beste aansluiten bij onze visie worden uitgenodigd voor een presentatie op 9 december in Simplon. Degenen die geselecteerd worden beginnen in januari met een weekend waarbij er afgetrapt wordt. Vanaf dan start het maakproces. We stellen een professioneel team samen waarbij de 10.000 euro beschikbaar zijn voor coaches, decors, repetitieruimtes en technici. In maart en april zullen er workshopdagen plaatsvinden en eind-juni is de productie inzetbaar voor presentaties op podia en festivals.”

Bij eerdere Open Calls vonden er bijvoorbeeld optredens plaats op Noorderzon, Jonge Harten, FestiValderAa en Simmerdeis. Laatstgenoemde is een cultureel festival in de gemeente Smallingerland. Meer informatie vind je op deze website. Conceptplannen kunnen ingestuurd worden naar dit mailadres.