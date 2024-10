Krimp Rijksbanen dreigt voor Groningen, minister wil focus op Randstad bij krimp ambtenarenapparaat

Foto: Richard Broekhuijzen via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

De werkgelegenheid bij de Rijksoverheid in Groningen staat onder druk door een verwachte afname van banen. Minister van Binnenlandse Zaken Judith Uitermark wil nu maatregelen nemen om deze krimp tegen te gaan en de balans in rijksbanen landelijk te verbeteren.

Uitermark concludeert dat minder werkzaamheden bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) de belangrijkste oorzaak zijn van de krimp. In 2023 groeide het aantal rijksambtenaren in Groningen nog met 7,5 procent, dankzij nieuwe banen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de NCG. Toch dreigt deze groei de komende jaren af te nemen. De rijksbanen, nu nog verspreid over verschillende diensten, zullen naar verwachting afnemen.

De minister geeft aan dat deze krimp ongewenst is, omdat het kabinet juist streeft naar meer evenwichtige spreiding van rijksbanen over het land. “Jarenlang is er te veel met een Haagse bril naar de spreiding van de rijkswerkgelegenheid gekeken. Dan koos men voor de Randstad vanuit efficiëntie, maar dat is niet het enige wat moet tellen. Beter beleid bijvoorbeeld, dat aansluit bij wat in een bepaalde regio speelt, doordat het Rijk ook in die regio gevestigd is. Bovendien is de rijksoverheid dan ook letterlijk dichter bij mensen.”

Naast uitbreiding van bestaande diensten in de regio wordt gezocht naar mogelijkheden om nieuwe rijksorganisaties juist in Noord-Nederland te vestigen. Ook wil het kabinet de spreiding van rijksbanen structureel verbeteren. Bij uitbreidingen van overheidsdiensten zal vaker voor locaties buiten de Randstad worden gekozen. Ook wil Uitermark dat, met het oog op aangekondigde bezuinigingen op het overheidsapparaat van het Rijk, de regio’s buiten de Randstad zoveel mogelijk worden ontzien.