RUG en Rijksmuseum zetten nieuwe leerstoel op

Foto: JoachimKohlerBremen - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44231205

De Rijksuniversiteit Groningen en het Rijksmuseum in Amsterdam gaan samenwerken. Samen zetten ze een nieuwe en bijzonder leerstoel op genaamd ‘Musea, erfgoed en religie’.

De nieuwe leerstoel is onderdeel van de faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij. Valika Smeulders, hoofd van de afdeling Geschiedenis van het Rijksmuseum, bekleedt de leerstoel vanaf dinsdag als bijzonder hoogleraar. De nieuwe leerstoel richt zich op het bijeenbrengen van kennis over onderwerpen die lange tijd onderbelicht zijn gebleven, zoals de koloniale geschiedenis en de bijdrage van vrouwen aan de samenleving, kunst en wetenschap.

“Ons beeld van Nederland en de wereld wordt steeds uitgebreider, en daarmee worden ook nieuwe vragen opgeworpen. Over een brede vertegenwoordiging van klasse, de relatie stad en regio, en over de rol van religie. Deze ontwikkelingen in de hedendaagse praktijk worden academisch verankerd met deze leerstoel die ik met trots zal bekleden”, zegt Smeulders.

De RUG en het Rijksmuseum hopen met de leerstoel een groter gebied en meer mensen te bereiken bij het onderzoeken en presenteren van specifieke onderdelen van de geschiedenis.