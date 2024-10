Grote boom op reis door Haren, monumentale eik krijgt nieuwe plek (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

Een gigaklus zorgde woensdag voor flink wat bekijks in Haren. Een monumentale boom maakte de reis van zijn leven tijdens een verhuizing van het levende gevaarte naar een nieuwe plek in het dorp.

De verplaatsingsoperatie begon tussen het spoor en de bushalte bij het station in Haren. Daar werd de monumentale zuileik (ook wel Pyramide-eik genoemd) door een grote kraan op een dieplader getild. Vervolgens begon de boom aan een langzaam rijdende reis door het dorp.

Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

De verplaatsingsoperatie was tot in detail voorbereid, want om de boom te kunnen verplaatsen werden op verschillende plekken straatnaamborden en lantaarnpalen verwijderd op de route. Ook geparkeerde auto’s moesten plaats maken.

Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Na de reis door het dorp werd de boom aan de Molenkampsteeg vakkundig op zijn plek in de grond gehesen.