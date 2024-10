Den Oudsten: ‘Provinciale meerderheidscoalitie nu onmogelijk’

Het vormen van een nieuwe coalitie in de Provincie Groningen blijkt moeilijk. Volgens verkenner Peter den Oudsten is een meerderheidscoalitie in de Provinciale Staten nu niet mogelijk.

Den Oudsten bracht woensdagavond zijn advies uit, nadat hij twee weken geleden de opdracht kreeg om te onderzoeken hoe een stabiel bestuur kan worden gevormd. De verkenner heeft gesprekken gevoerd met alle 14 fracties, gedeputeerden, de commissaris van de Koning en de provinciesecretaris.

Tijdens deze gesprekken werd duidelijk dat het huidige bestuur vastloopt door een gebrek aan samenwerking en vertrouwen. Problemen ontstonden onder meer door botsingen tussen partijen en onvoldoende overleg binnen de coalitie, die in theorie ruimte bood voor flexibiliteit, maar in de praktijk niet werkte.

Meerderheidscoalitie nu onmogelijk, maar wel noodzakelijk

De verkenner roept de fracties in de Provinciale Staten op om eerst eerlijk met elkaar te praten en oplossingen te zoeken voor de politieke impasse, want een meerderheidscoalitie is volgens de oud-burgemeester van Groningen nu niet mogelijk.

Om een stabiel bestuur te vormen, is volgens Den Oudsten een meerderheidscoalitie wel noodzakelijk. Partijen moeten open met elkaar in gesprek blijven en bereid zijn compromissen te sluiten over belangrijke onderwerpen zoals energie, klimaat en het mijnbouwdossier.

Tussenronde

De verkenner adviseert een ‘tussenronde’ in te lassen, waarin fracties onder onafhankelijke leiding samen zoeken naar oplossingen om de politieke impasse te doorbreken. De uitkomst van deze gesprekken moet bepalen of een nieuwe coalitie mogelijk is.