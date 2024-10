Creatieve Studio Boter opent de deuren

Studio Boter opent komende zaterdag haar deuren aan de Oude Boteringestraat 5. Je kunt er terecht voor producten van lokale makers, workshops en drankjes.

Volgens de ondernemers Anika en Nathalie wordt Studio Boter een plek waar kunst, ambacht en gezelligheid samenkomen en waar de lokale creatieve gemeenschap centraal staat. Het culturele aanbod komt uit de panden die leegstandsbeheerder Carex beheert.

Anika en Nathalie werken samen met Carex, om zo een podium te bieden aan al het moois dat gemaakt wordt in Groningen. Ze verzamelen werk uit allerlei creatieve disciplines en bieden deze aan in de winkel. Van kunst tot keramiek, illustraties tot kleding. Studio Boter is van donderdag t/m zondag geopend.