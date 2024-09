Vernieuwde speeltuin Julianapark in gebruik genomen

Foto: Gemeente groningen

De vernieuwde speeltuin in het Julianapark in De Wijert is woensdagmiddag officieel in gebruik genomen.

Het initiatief om de speeltuin uit te breiden kwam van de ouders en de kinderen uit de buurt. Samen met de kinderen van de Brederoschool verzamelden ze ideeën om een aantrekkelijke speelplek te realiseren. Er is nu een kabelbaan, een evenwichtsparcours en een speelhuisje

De opening werd verricht door wethouder Manouska Molema. Dat gebeurde in de stromende regen, maar dat mocht voor de kinderen de pret niet drukken.