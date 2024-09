Tijdelijke gebouwen van school en kinderopvang Meerstad krijgen nieuwe plek

Foto Andor Heij

De tijdelijke gebouwen die tot en met de meivakantie werden gebruikt door IKC Groenewei aan de Swifter in Meerstad worden de komende maanden verplaatst. De panden krijgen een plek in het gebied langs het Eemskanaal tussen de Meerstadlaan en de Borgweg.

Hoewel het nieuwe IKC (wat kort voor de zomervakantie officieel werd geopend) inmiddels volop in gebruik is, groeit het aantal leerlingen zo hard dat de gebouwen niet gemist kunnen worden. Daarom worden de gebouwen de komende maanden verplaatst naar de nieuwe plek, zodat ook hier eind november leerlingen naar school kunnen.

De afgelopen weken is een aannemer alvast begonnen met de voorbereidingen van de verplaatsing van het gebouw. Er is een inrit aangelegd en het terrein is bouwrijp gemaakt. In de laatste week van november moet de verplaatsing zijn afgerond. Eind dit jaar moeten de gebouwen in gebruik zijn.

Met de verplaatsing van de tijdelijke gebouwen komt er alvast ruimte aan de Texelaar en Schoonebeeker om woningen te bouwen. Het is de bedoeling dat er 34 sociale huurwoningen (rijwoningen) komen te staan. Aan deze plannen wordt nog gesleuteld. Daarom is nog niet duidelijk wanneer de bouw van deze woningen gaat beginnen.