Stadsbestuur baalt van kabinetsplannen

Het Groninger stadsbestuur baalt van de plannen van het kabinet zoals die in het regeerakkoord en op Prinsjesdag gepresenteerd zijn.

De kritiek gaat onder andere over de bezuinigingen op het gemeentefonds, het sluiten van de vroeger Bed Bad Brood regeling en een nog soberder asielopvang. De afgelopen dagen waren wethouders in Den Haag om te overleggen met kamerleden staatssecretarissen en ministers.

Wethouder van financiën Mirjam Wijnja volgt de discussie over de begroting en de miljoenennota al een hele tijd. Groningen krijg 33 miljoen euro minder uit het gemeentefonds; die bezuiniging wordt niet teruggedraaid. “De minister van financiën zegt: we moeten bezuinigen”, maar dat is wel een politieke keuze; laat je niks wijsmaken, dat kan ook anders.” aldus Wijnja.

Er is in de stad veel ophef ontstaan over het sluiten van de Landelijke Vreemdeling Voorziening, de vroegere Bed Bad en Brood regeling. Molema is bang dat de gebruikers daarvan komen op straat komen te staan, met alle gevolgen van dien. En de asielzoekersopvang moet van het kabinet nog soberder. Wethouder Manouska Molema is hier boos over. “Het zijn mensen op de vlucht, die moet je gewoon opvangen,” aldus Molema.