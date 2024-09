Provincie serveert Prinsjesdagontbijt

Het was goed toeven woensdagmorgen in het provinciehuis met koffie, broodjes met kaas en worst. Tijdens het Prinsjesdagontbijt werd teruggekeken op de discussies van dinsdag in Den Haag.

Het Provinciebestuur was daar aanwezig om te praten met Kamerleden, staatssecretarissen en ministers. Voor Groningen was een aantal onderwerpen belangrijker dan andere. Op de agenda onder meer: de spreidingswet en de asielzoekerscrisis. Het nieuwe kabinet wil de spreidingswet, die gemeentes verplicht een evenredig aantal vluchtelingen op te nemen, afschaffen. De minister is verantwoordelijk voor voldoende opving, vindt de Commissaris van de Koning René Paas.

Voor de tiende keer werd in de troonrede Groningen genoemd als bakermat van de bevingsproblematiek. In het regeerakkoord is afgesproken om geen Gronings gas meer op te pompen, maar dat lijkt een vergissing te zijn. Dat valt in Groningen niet goed, denkt gedeputeerde Susan Top.

Ook de aanleg van de Lelylijn en Nedersaksenlijn stonden op de agenda. In 2007 werd besloten om geen snelle treinverbinding tussen Amsterdam en Groningen aan te leggen en kreeg de provincie financiële compensatie. Met dat geld werd later de zuidelijke ringweg aangepakt. Die geschiedenis zal zich niet herhalen, gelooft verantwoordelijk gedeputeerde Johan Hamster.

Ook het onderwijs stond op de agenda en ook hier spelen bezuinigingen een belangrijke rol. Schoolboeken worden duurder en scholen krijgen minder geld. Dat raakt mensen in hun bestaanszekerheid, denkt gedeputeerde Tjeerd van Dekken.