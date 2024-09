Opnieuw verkeersongeluk op wijkring Beijum

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zondagmiddag op de Emingaheerd in Beijum zijn twee personenauto’s met elkaar in botsing gekomen. Daarbij ontstond forse schade. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 17.15 uur. “De aanrijding vond plaats ter hoogte van de kruising met de Claremaheerd”, vertelt Ten Cate. “Een automobilist reed in de richting van het winkelcentrum. Op datzelfde moment wilde een bestuurder een parkeerplaats verlaten. Men kon elkaar niet meer ontwijken waarop een botsing volgde.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Ambulancepersoneel heeft de inzittenden gecontroleerd. Voor zover bekend hoefde niemand mee naar het ziekenhuis.”

Auto’s weggesleept

Een bergingsbedrijf heeft de beide voertuigen weggesleept en de politie is een onderzoek gestart naar de toedracht. Ten Cate: “Ook is de gemeente geïnformeerd omdat door het ongeluk het wegdek verontreinigd is met vloeistoffen.”

Wijkring

Afgelopen week spraken bewoners in de wijk hun zorgen uit over de vele ongelukken op de wijkring, die naast de Emingaheerd uit de Amkemaheerd bestaat. Dit naar aanleiding van een ongeluk vorige week waarbij een voetganger geschept werd op een zebrapad en ernstig gewond raakte. In de afgelopen jaren hebben er meerdere, dodelijke, ongelukken plaatsgevonden.

Verslaggever Willem Poppes maakt een reportage over de zorgen die in de wijk leven: