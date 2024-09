Nieuw graffiti kunstwerk onder Emmaviaduct

Onder het Emmaviaduct is de afgeleopen dagen een een nieuwe graffitikunstwerk gemaakt. Het kunstwerk is gemaakt door twee oude bekenden, de kunstenaars Quik en Mick La Rock.

In 1992 maakte het duo ook al een muurschildering onder het Emmaviaduct. Het kunstwerk uit 1992 werd gemaakt ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling Coming from the Subway in het Groninger Museum. In de jaren tachtig speelde het museum een wereldwijde pioniersrol door graffiti en andere straatkunst tentoon te stellen.

Het kunstwerk onder het Emmaviaduct markeert de start van de samenwerking tussen Stichting Kladmuur en de Groninger Archieven.

Stichting Kladmuur zet zich in voor het verzamelen en archiveren van Gronings graffitimateriaal vanuit stromingen als punk, hiphop, voetbalcultuur en de museumwereld.

Hun archief bestaat onder andere uit foto’s, verhalen en krantenknipsels. In oktober, de Maand van de Geschiedenis, wordt het archief overgedragen aan de Groninger Archieven.

Het kunstwerk is donderdagmiddag onthuld.