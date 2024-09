Lycurgus boekt eenvoudige zege op ZVH

Nova Tech Lycurgus is het nieuwe competitieseizoen begonnen met een eenvoudige overwinning op Scherp in Packaging ZVH uit Zevenhuizen. In Martiniplaza werd het zondagmiddag 3-0 voor de Groninger volleyballers.

Alleen in de eerste set boden de gasten nog tegenstand, maar toch werd het 25-23. De overige sets gingen eenvoudig naar de thuisploeg en eindigden in 25-18 en 25-16.

Lycurgus is na de eerste speelronde koploper in de eredivisie, samen met Draisma Dynamo uit Apeldoorn, SSS uit Barneveld en Orion Stars uit Doetinchem. De volgende wedstrijd voor Lycurgus is komende zaterdag. Dan speelt de ploeg van de nieuwe coach Mark Lebedew een uitwedstrijd tegen Draisma Dynamo.