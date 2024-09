Limonadewesp het vaakst geteld in Groningen

De limonadewesp is in de provincie Groningen het vaakst geteld bij de derde editie van de nationale wespentelling. Dat blijkt uit gegevens van de telling.

De telling vond plaats van 17 tot en met 25 augustus. In tegenstelling tot de eerste twee edities was de telling dit keer ook aangesloten bij tuintelling.nl. Dit heeft gezorgd voor fors meer deelnemers aan de telling. “In de provincie Groningen zijn er 58 tellingen ingediend door 51 tellers”, laat de Wespenstichting weten. Bij deze tellingen werd de limonadewesp 330 keer gezien. De honingbij staat met 169 keer op plaats twee en de zweefvlieg maakt met 105 keer de top drie compleet.”

De resultaten van de telling in Groningen.

Limonadewesp ook landelijk de winnaar

De resultaten in de provincie zijn gelijk aan de landelijke resultaten. Wanneer alle tellingen bij elkaar op worden geteld blijkt dat de limonadewesp 6.854 keer gezien is. Daarmee is deze wesp het meest waargenomen insect dit jaar. Op de tweede plaats eindigden de zweefvliegen met 3.346 waarnemingen, gevolgd door de honingbij op plek drie. De Franse veldwesp en de Europese hoornaar completeren de top vijf.

“Realistischer beeld”

In de media ging het de afgelopen maanden regelmatig over de invasieve Aziatische hoornaar. Deze werd in de noordelijke provincies niet geteld. Het aantal tellingen lag dit jaar met 857 flink hoger dan de 170 vorig jaar. “De aantallen per telling geven een realistischer beeld. Zo werden er vorig jaar gemiddeld 2,6 limonadewespen geteld, tegenover gemiddeld 8 dit jaar. Het aantal Franse veldwespen kwam dit jaar op een gemiddelde van 0,9 tegenover 0,4 bij de vorige telling.”

“Conclusies zijn nu nog niet te trekken”

Doel van de telling is om een beter beeld te krijgen hoe het er voor staat met de wespen in ons land. “In 2022 vond de eerste wespentelling plaats. Daarvoor heeft er nooit onderzoek plaatsgevonden. Om tot echte resultaten te komen zullen we de telling meerdere jaren achtereen moeten herhalen. Als je de resultaten van verschillende jaren naast elkaar legt zie je tendensen. Nemen de aantallen toe? Nemen bepaalde soorten af? Die conclusies kun je nu nog niet trekken omdat het pas de derde telling op een rij is.”

“Ophangen van een wespenvanger is een slecht idee”

Een ander doel van de telling is om informatie te geven over bijvoorbeeld de verschillende soorten wespen die er leven en dat je helemaal niet bang hoeft te zijn voor de insecten. “De wesp is een ontzettend nuttig insect. Het is bijvoorbeeld een bestuiver. Net zoals de bij dat ook is. Wat we nog regelmatig zien is dat mensen wespenvangers ophangen. Dat is een slecht idee. Daar zit een zoete vloeistof in waarmee je de wespen aantrekt. In de wespenvanger verdrinken ze uiteindelijk, net zoals ook andere insecten er in komen te overlijden. Dus mensen die zo’n apparaat plaatsen die zouden zich echt twee keer achter de oren moeten krabben. Je kunt wespen beter geven wat ze nodig hebben. Stel dat je limonade drinkt. Laat een druppeltje op een tafel vallen en je zult geen overlast meer hebben.”

Wespenrestaurant

Of realiseer een wespenrestaurant. “Het wespenrestaurant is een buffet bedoeld voor wespen en bestaat bijvoorbeeld uit fruit dat je op een tafel legt. De wespen hebben dan hun eigen plek waar ze te kust en te keur kunnen. Doordat ze een eigen plek hebben zul jij op je terras er totaal geen last van hebben. Wel is het belangrijk om dit buffet aangevuld te houden. Dat er dus voor de wespen reden is om daar te blijven komen. Dit kun je aanbieden in augustus en een deel van september, want dan zijn wespen het meest actief.”